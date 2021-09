LAVOIE RITCHIE, Cécile



Ce 29 août nous a quittés Cécile Lavoie, épouse de feu Francis Ritchie.Elle laissera un grand vide et manquera à ses enfants, Lorraine, Céline et Madeleine, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 2 octobre 2021 à 13h en l'église de Saint-Donat-de-Montcalm.