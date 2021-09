BÉLANGER, Roger



À Montréal, le 5 septembre 2021, à l'âge de 94 ans est décédé Joseph Roger Bélanger. Il est enfin allé rejoindre sa Lucie Bellefleur, son épouse depuis plus de 67 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants E Richard, Danielle, Sylvie (Carl) et Louise, ses petits-enfants Maxime (Stéphanie), Francis (Natacha), Juliane (Étienne), Patricia, Émanuel et Julien, ses arrière-petits-enfants Alek, Arthur, Clément et Évelyne, sa soeur Réjeanne, plusieurs neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Roger était fier d'avoir contribué au mouvement ouvrier, comme Représentant International de l'Association Unie (UA) et de ses 75 années en tant que membre du Local 144. Il était Chevalier de Colomb du 4e degré et il avait cumulé plusieurs années de bénévolat et d'implication au sein de Hockey Montréal.La famille recevra les condoléances, le samedi 18 septembre, dès 10h en l'église Notre-Dame-des-Anges, 12235 rue De Serres (angle boul. Gouin O.), Montréal, une cérémonie religieuse suivra à 11h. L'urne de Lucie et Roger sera inhumée dans le lot familial au cimetière de Ste-Rose.La famille tient à remercier le personnel de l'Unité de soins palliatifs du Pavillon des Bâtisseurs pour leur soutien et les précieux soins prodigués à notre père.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie pourraient se traduire par un don pour les enfants du Centre de pédiatrie sociale de Laval.