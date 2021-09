DOTH, Hélène



19 - 2021Madame Hélène Doth, de La Prairie, est décédée le mardi 31 août 2021 à l'âge de 78 ans. Elle était la fille de feu Eugène Doth et de feu Yvonne Bériault; la chère soeur de Cécile (feu Yvon Séguin). Elle fut prédécédée par un demi-frère Lawrence Dotte.Lui survivent également plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La famille tient à remercier un cousin Sylvain Doth pour les années où il a pris soins et aidé sa cousine Hélène, jusqu'à ses derniers moments.La famille invite parents et amis au416, RUE McGILLHAWKESBURY, ONTARIO(877) 632-8511le vendredi 17 septembre à compter de 9h jusqu'à 10h30.Les obsèques auront lieu le vendredi 17 septembre à 11h en la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Hawkesbury.Pour ceux qui le désirent, des dons à la Société canadienne du cancer, C.P. 640, Succ. K, Toronto, Ontario, M4P 9Z9 seraient appréciés.par télécopieur, composez le (613) 632-1065 ou visitez notre site Internetwww.salonfuneraireberthiaume.com