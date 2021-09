LAVERTU, Jean



À la Maison de soins palliatifs de St-Jean-sur-Richelieu, le 18 février 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jean Lavertu, époux de feu Laurence Caron et conjoint de Mme Ginette Larivière, demeurant à Sabrevois et autrefois de St-Sébastien.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain (Line Lemieux), Stéphane (Claudine Desrosiers), Guy (Chantal Messier).Il laisse également ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Père Robert Lavertu M.Afr., ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et amis.Sous la direction du salon funéraireTél.: 450-299-2033 www.desourdy.caLes funérailles auront lieu le samedi 18 septembre à 11h en l'église de St-Sébastien, suivies de l'inhumation au cimetière de St-Sébastien. À noter que la famille sera présente à l'église à compter de 10h afin de recevoir vos témoignages de sympathie.La famille désire remercier sincèrement tout le personnel de la Maison de soins palliatifs de St-Jean-sur-Richelieu pour l'accompagnement et les soins prodigués à M. Lavertu.