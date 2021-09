DESJARDINS, Paulette



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Paulette Desjardins survenu à Montréal, le 31 août 2021, à l'âge de 78 ans. Elle était la fille de feu Albert Desjardins et de feu Germaine Blais.Elle laisse dans le deuil son époux, son amour, Michel Gaudreau et ses deux enfants tant aimés, Carol et Manon, ses petits-enfants, Raphaël, Guillaume et Christina et son arrière-petite-fille Lyana.Merci du fond du coeur à celles qui l'ont accompagnée dans ses derniers moments: Danielle Leclerc, Silvia Martinez, Suzanne Boisvert, Ginette Michaud et son amie Denise Ouimet.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Ghislaine (feu Normand), Rénald (feu Olivette), feu Réjean (feu Éliette), Florian (Michelle), Robert (Marie-Paule), Marielle (Claude), Monette (feu Gilles), Alain (Sylvette); tous ses neveux et nièces; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gaudreau, ainsi que de nombreux parents et ami.e.s.La famille tient à remercier spécialement le Dr Louise Authier pour son dévouement, ses bons soins et pour son soutien depuis tant d'années.En sa mémoire, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.La famille recevra les condoléances samedi le 25 septembre 2021 de 14h à 17h au :3198 RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, QC, H1W 1P2Et les funérailles seront célébrées samedi le 9 octobre 2021 à 14h à l'église Ste-Cécile, 88, place de l'Église, Bic, Rimouski, Qc, G0L 1B0.