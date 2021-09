CARRÈRE, Pierre



À Repentigny, le 25 août 2021 à l'âge de 81 ans est décédé M. Pierre Carrère, sergent détective retraité.Outre son épouse Gisèle Fournier, il laisse dans le deuil ses enfants: Martine, Claudine (Patrick) et Josée, ses petits-enfants Mahika, Corine, Félix et Stéphanie (Samuel), ses 4 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 18 septembre 2021 à partir de 10h, en l'église Notre-Dame-des-Champs, 187, boul. Iberville, Repentigny. Les funérailles suivront à 11h.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Maison Adhémar-Dion.