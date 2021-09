VERDI, Robert



À St-Hubert, le 3 septembre 2021, à l'âge de 84 ans est décédé M. Robert Verdi, époux de Mme Thérèse Malo.Il laisse dans le deuil ses enfants Claudette (Yvon), Pierre et Jean, ses petits-enfants Sandra, Joanie, Maxime, Maxine, Rebecca, Tanya et Mathieu, ses 7 arrière-petits-enfants, les enfants de sa conjointe, sa belle-soeur Lise, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4le dimanche 19 septembre 2021 à partir de 11h. Les funérailles suivront à 17h à la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne ou à la Société canadienne du cancer.