Allier l’histoire et le fantastique

Écrivaine maintes fois primée, Sandra Dussault propose un roman d’aventures qui allie l’histoire, le fantastique et le suspense dans une saga en deux tomes, Lucy Wolvérène. Se déroulant au Québec au début du 20e siècle, le roman présente une jeune héroïne dotée de puissants pouvoirs, à l’image du carcajou, son animal totem. Elle doit multiplier les exploits pour accomplir sa mission, faisant fi de créatures surnaturelles et d’embûches en tous genres.

Dans le premier tome, Les cristaux d’Orléans, Sandra Dussault nous présente son héroïne, Lucy Wolvérène. C’est une jeune fille crie de 17 ans féroce et irascible comme le carcajou, qui sent la colère bouillir en elle depuis qu’elle a été arrachée à sa communauté.

À Québec, en 1907, elle se moque des autorités. Quand la possibilité de faire le coup du siècle se présente, elle décide de tout mettre en œuvre pour y parvenir, même si cela implique d’entrer dans une forteresse érigée à l’île d’Orléans.

Dans le deuxième tome, Le Vol de la couronne, Lucy Wolvérène échafaude un plan pour mettre la main sur les bijoux de la couronne. Nous sommes à Québec en 1907 et toute la ville se prépare à accueillir un prince japonais en visite. Lucy doit mener son plan à exécution, affronter des hommes-corbeaux, prendre la fuite à travers des souterrains et veiller à ce que son armure sentimentale ne craque pas.

Sandra Dussault a imaginé Lucy Wolvérène après avoir lu la série Six of Crows de Leigh Bardugo et ses romans de la série Grisha, adaptés sur Netflix pour la série Shadow and Bones.

Intéressée par l’atmosphère de cette série et par la chimie entre les personnages et leur dureté, elle a eu l’idée de créer un personnage féminin dur, leader, et qu’on n’aimerait pas d’emblée. Ainsi est née Lucy Wolvérène. « Je voulais qu’on apprenne à la connaître avant de l’apprécier », explique-t-elle.

« Comme je voulais changer complètement de registre au niveau de l’univers des romans, je me suis dit, pourquoi pas aller dans quelque chose d’historique, réel, mais en même temps fantastique ? »

Elle a aussi été intriguée par un fait publié sur la page Facebook de la Société historique de Québec, au sujet de la visite d’un prince japonais en 1907. « Je suis partie de ça pour monter toute mon histoire. »

D’un cadre historique précis, elle a ensuite créé tout son univers, où apparaissent des créatures fantastiques. « Ça se passe en 1907, mais je ne voulais pas que ce soit complètement authentique. Le plus gros défi était d’arriver à une fin efficace, intéressante, assez punchée. »

Sandra Dussault est enseignante au primaire dans la région de Québec.

Elle a été finaliste aux Prix littéraires du gouverneur général en 2015 avec son roman Direction Saint-Creux-des-Meuh-Meuh et finaliste au Prix jeunesse des libraires 2015 avec La Cache 1 – L’Effet jus d’orange.

Elle a aussi été lauréate du Prix de création littéraire de la Ville de Québec et du Salon international du livre de Québec en 2019 et lauréate du Prix jeunesse des univers parallèles en 2020 pour son roman Le Programme, qui a aussi été traduit en russe.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Dans les soubassements de la ville de Québec, Lucy Wolvérène, dix-sept ans, avait acquis sa réputation de voleuse grâce à ses plans ingénieux et sans faille. On chuchotait qu’elle arrivait à escalader les murs fortifiés de la citadelle, et qu’elle pouvait ouvrir n’importe quel coffre-fort, peu importait l’épaisseur de ses parois.

Elle se moquait des autorités autant que des terribles hommes-corbeaux qui terrorisaient la ville la nuit.

Photo courtoisie

Cette fille aux origines amérindiennes était entourée d’une aura de mystère, et quand arrivait à leurs oreilles la rumeur qu’elle avait accompli un vol spectaculaire et inexplicable, les gens qui la côtoyaient lui attribuaient de nouveaux pouvoirs, toujours plus extraordinaires et ridicules d’une fois à l’autre. »

– Lucy Wolvérène, Les cristaux d’Orléans, Éditions Québec Amérique