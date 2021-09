MONGEAU, Louise



À La Prairie, le 24 mai 2021, est décédée Louise Mongeau, fille de feu Louis Mongeau et de feu Fernande Brunelle.Elle laisse dans le deuil ses petites cousines bien-aimées Annick, Sylvie et Josée, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines ainsi que toute leur famille. Elle laisse aussi plusieurs ami(e)s, dont Bill, Annie, Solange et Manon.La famille vous accueillera le samedi 18 septembre de 13h à 16h, à la425 CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, J5R 2K8Un immense merci aux soins palliatifs de La Prairie qui traitent leurs patients dans la plus grande dignité.