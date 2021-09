GOUGEON, Yves



À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 6 mars 2020, à l'âge de 62 ans, est décédé Yves Gougeon, époux de Louise Blanchard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Catherine (Louis Thibault) et Sophie, ses petits-fils adorés Arnaud, Émile et Henri, sa soeur Lorraine, ses belles-soeurs Solange, Annette (Pierre Sanscartier), son neveu, ses nièces, ses cousins, ses cousines ainsi que de nombreux parents, collègues et amis. Il laisse également dans le deuil ses fidèles amis Benoît et Jocelyne.La famille recevra les condoléances le samedi 18 septembre 2021, de 12h30 à 15h30 à la Maison Trestler de Vaudreuil-Dorion (85, chemin de la Commune, J7V 2C3).La famille tient à remercier sincèrement toute l'équipe du Dr Moustapha Tehfé et Francine Richard du Centre intégré de cancérologie du CHUM ainsi que de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, spécialement Dre Geneviève Chaput, pour les bons soins prodigués et leur grande humanité.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges et à la Fondation du CHUM seraient appréciés.www.maisonfuneraireroussin.com