LAVALLÉE, Georges



À Montréal, le jeudi 2 septembre 2021 est décédé, à l'âge de 88 ans, M. Georges Lavallée, époux de feu Yvonne Clément.Il laisse dans le deuil son fils Pierre, ses belles-soeurs Claire et Thérèse ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le lundi 13 septembre 2021 à compter de 12h30, suivi des funérailles à 14h et de là au cimetière Le repos St-François d'Assise.