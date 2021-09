QUEVILLON, Madeleine

née Aubert



À Sainte-Dorothée, Laval, le 10 septembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Madeleine Aubert, épouse de feu Charles-Henri Quevillon.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Pauline Cayouette), Suzanne (Bruno Dionne) et Pierre (Lorraine Nadon), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son dévoué ami Guy Robert Grover, ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 15 septembre de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au:ST-EUSTACHEUne réunion de prières aura lieu ce même soir à 20h30 dans la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison de la Sérénité de Laval.La famille tient à remercier le personnel du CLSC Norman-Bethune et de la Maison de la Sérénité pour leurs bons soins.