Dans l’œil du Québec inc.: gros gain pour le PDG de WSP

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Des options payantes pour Alexandre L’Heureux

Photo courtoisie

Le patron de WSP, Alexandre L’Heureux, a réalisé un profit de plus de 7,6 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions, la semaine dernière. Le titre de la firme d’ingénierie montréalaise a crû de 85 % au cours des 52 dernières semaines. M. L’Heureux est à la tête de WSP depuis octobre 2016.

AON3D récolte 14,6 M$

La jeune entreprise montréalaise AON3D vient de recueillir 14,6 millions $ dans le cadre d’une ronde de financement à laquelle ont participé des investisseurs comme la Banque de développement du Canada, Exportation et Développement Canada ainsi que Panache Ventures. AON3D conçoit des imprimantes 3D industrielles. L’entreprise va notamment produire les premiers objets « imprimés » qui seront envoyés sur la Lune à bord de la mission Peregrine, l’an prochain.

Des investissements de 5,2 milliards $

Les investissements en capital de risque dans de jeunes entreprises québécoises ont atteint plus de 1,3 G$ au cours des six premiers mois de 2021, soit 29 % de plus que pendant la même période l’an dernier, mais 17 % de moins qu’en 2019, a indiqué Réseau Capital. Quant aux investissements dans des entreprises d’ici bien établies, ils se sont élevés à un peu plus de 3,8 G$ au premier semestre, soit 44 % de moins qu’en 2020 et 61 % de moins qu’en 2019. C’est Desjardins qui a été la firme la plus active avec 123 transactions, mais Novacap qui a investi le plus, soit 1,7 G$.

Joli profit pour Julie Godin

Photo courtoisie

La coprésidente du conseil d’administration de CGI, Julie Godin, a encaissé un gain de 588 000 $ en exerçant des options, la semaine dernière. Fille de Serge Godin, l’un des fondateurs de CGI, Mme Godin est administratrice de l’entreprise depuis 2013 en plus d’occuper le poste de vice-présidente exécutive à la planification et au développement stratégiques.

Semaine payante pour des patrons de BRP

Le chef de la direction financière de Bombardier Produits récréatifs (BRP), Martin Langelier, a empoché près de 1,2 million $ en exerçant des options, mardi. La vice-présidente principale aux ressources humaines de la multinationale de Valcourt, Anne Le Breton, a quant à elle touché près de 600 000 $ de cette manière.