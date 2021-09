LEBLANC, Thérèse



À Montréal, le jeudi 16 avril 2020 est décédée, à l'âge de 90 ans, Mme Thérèse Leblanc, épouse de M. Pamphile Gionet.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Luc (Martine) et Marie-France (Louis); ses petits-enfants: Laurence, Justine (Alexandre) et Agathe (Marc); son arrière-petite-fille Céleste; son frère Gaston (Juliette), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 17 septembre 2021 de 19h à 21h, ainsi que le samedi 18 septembre dès 10h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.