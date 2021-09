FOREST, Soeur Yvette, s.p.

(Soeur Gilles Joseph)



Le 9 septembre 2021, à la Maison mère des Soeurs de la Providence, est décédée Yvette Forest, à l'âge dedont 76 ans de vie religieuse chez les Soeurs de la Providence. Elle était la fille de feu Joseph Forest et de feu Béatrice Lavigne.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Ydola et Yanick, de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Les soeurs de la Providence vous accueilleront à la5655, rue Salaberry est, Montréalle vendredi 17 septembre de 15h à 17h et de 19h à 21h. Le lendemain, le samedi 18 septembre, le salon sera ouvert à partir de 9h et les funérailles seront célébrées à 10h à la chapelle de la maison mère.L'inhumation aura lieu au Repos Saint-François d'Assise, 6893 rue Sherbrooke est, Montréal, H1N 1C7.En raison des mesures sanitaires en vigueur, le port du masque est obligatoire.