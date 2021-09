GRAVEL, Sylvie



La famille a le grand regret de vous annoncer le décès de madame Sylvie Gravel, survenu le 29 août 2021, à l'âge de 63 ans.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Suzette, Carole, Ginette et Manon, ses neveux et ses nièces : Jonathan (Marilyne), Véronik, Jessika (Francis), Isabel (Nicolas), Alexandre (Mandarine), Priscilla (Charles) ainsi que leurs enfants respectifs et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 septembre 2021 de 16h à 21h à la :