Rentrée culturelle: enfin un vrai retour des spectacles

Il y aura des premières, des festivals, des films incontournables et des albums à surveiller : ce n’est pas encore l’abondance de l’ère pré-COVID, mais le Québec vit quand même quelque chose qui ressemble à une rentrée culturelle, cet automne. Une rentrée suffisante pour nous permettre de dresser une liste de 100 artistes ou événements qu’il faut avoir à l’œil au cours des derniers mois de 2021.

Avouez que ça fait du bien. Après une saison 2020-2021 sous le signe de l’austérité forcée et malgré un variant Delta tenace qui repousse l’immunité collective tant espérée, les salles de spectacles de la province retrouvent un certain rythme de croisière. Enfin, nous ne sommes plus forcés de regarder les performances de nos artistes favoris sur un écran.

Prêts ? À vos passeports vaccinaux, on part !

Les Québécois en vedette

Étant donné qu’attirer des artistes internationaux demeure hasardeux en raison des mesures sanitaires, l’offre de spectacles sera très québécoise au cours des prochains mois. Principalement en chansons. Outre quelques rares exceptions, ce sont les Louis-Jean Cormier, Cowboys Fringants, Cœur de pirate et Klô Pelgag qui domineront les programmations.

Passeport vaccinal

Il est en vigueur partout. Que vous alliez voir un concert, un film ou une pièce de théâtre, ne vous posez même pas la question. Depuis le 1er septembre, la preuve que vous avez obtenu vos deux doses de vaccin est obligatoire.

Accès limité

Les artistes devront attendre encore avant de se produire devant des salles pleines à craquer. Même si les règles permettent des foules pouvant aller jusqu’à 7500 personnes dans les salles intérieures, l’obligation de séparer le public en zones indépendantes de 500 spectateurs maximum limitera grandement la capacité d’accueil.

Réservez et arrivez tôt

Conséquence directe des deux points précédents, on vous recommande chaudement a) de ne pas attendre à la dernière minute pour acheter vos billets pour le concert de votre artiste favori si vous voulez être certain d’avoir votre place ; et b) de ne pas attendre à la dernière minute pour vous présenter dans une salle de spectacles ou au cinéma, puisque la vérification du passeport causera inévitablement des délais.

Du cinéma d’ici et d’ailleurs

Contrairement aux salles de spectacles, les cinémas de la province pourront projeter sur leurs écrans tant les productions internationales que les films québécois les plus attendus de l’automne, en cette période de l’année où les longs métrages oscarisables envahissent les écrans. Exceptionnellement, en 2021, l’un des films qui excitent le plus les cinéphiles du monde entier est Dune, l’œuvre d’un réalisateur québécois, Denis Villeneuve. Et il ne faudra pas manquer Au revoir le bonheur, le nouveau film de Ken Scott (La Grande Séduction, Starbuck) qui sortira en décembre.

Quelle ambiance pour les festivals ?

C’est le grand retour des festivals montréalais. Tour à tour, on a droit aux Francos, au Jazz, à Île Sonik, à Pop Montréal et à Osheaga. Si les organisateurs ont su tirer le meilleur parti des artistes disponibles pour construire leur programmation, une question demeure : compte tenu des foules restreintes, dans quelle ambiance se produiront les artistes ?