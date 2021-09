Énorme pression sur I’Italien Francesco Laporta

L’Italien Francesco Laporta détient la pire avance possible, soit un seul coup, avant la quatrième et dernière ronde du Championnat BMW de la PGA européenne qui se tiendra dimanche, au club de golf Wentworth, en Angleterre.

• À lire aussi: Europe: de surprenants meneurs au Championnat BMW

• À lire aussi: Coupe Ryder: virage jeunesse

• À lire aussi: Patrick Cantlay remporte la coupe FedEx... et 15 M$

Non seulement Laporta cherchera-t-il à devenir le deuxième représentant de l’Italie à remporter un titre de la Série Rolex, après Francesco Molinari en 2018, mais il devra aussi résister à la menace du favori local, le Britannique Laurie Canter.

«Ça va être difficile, mais j’aime la pression, a indiqué l’Italien de 30 ans, cité sur le site web du circuit européen. C’est pour ça que je joue. La foule est incroyable et je suis excité en vue de la quatrième ronde.»

En plus de se disputer les honneurs du présent tournoi, il est à noter que la compétition doit conclure les qualifications pour l’équipe Europe dans le cadre de la prochaine Coupe Ryder. À ce niveau, l’Autrichien Bernd Wiesberger s’est placé en bonne position pour confirmer sa place, lui qui vient provisoirement au septième rang. Des oiselets aux 17e et 18e trous lui ont permis de ramener une carte de 67, samedi, pour le placer à -11. Shane Lowry et Lee Westwood semblent pour leur part en danger en vue de la Coupe Ryder, quoique Westwood pourrait être tout simplement choisi par le capitaine Padraig Harrington.

Une chaude lutte

Actuellement à -14, Laporta a ajouté un pointage de 69 à ses précédents scores de 68 et 65. Après Canter (-13), l’Australien Adam Scott, l’Américain Billy Horschel, le Sud-Africain Christiaan Bezuidenhout et le Gallois Jamie Donaldson sont tous à -12 et complètent le groupe des meneurs. Autant de joueurs qui tenteront de mettre de la pression sur l’Italien en tête.

Au classement mondial de golf (OWGR), il est à noter que Laporta, détenteur de la 264e position, est présentement quatrième parmi les joueurs originaires de l’Italie, derrière Guido Migliozzi, Francesco Molinari et Renato Paratore. Le titre de Molinari dans le cadre de la série Rolex avait d’ailleurs été remporté au Championnat BMW, il y a trois ans.