LACHANCE, Yvan



Avec une grande tristesse nous vous annonçons le décès de Monsieur Yvan Lachance, conjoint de feu Louise Mathieu, survenu le vendredi 19 mars 2021, à l’âge de 75 ans. Il était le père de feu Marie-Eve.Il laisse dans le deuil sa conjointe Yolande Dolbec, sa fille chérie Amélie (Martin Marleau) et ses petits-enfants Rafaêle, Nora et Jayden. Il était le frère de : Fernand (Françoise), Louisette, feu Micheline (René Normand), feu André (Lucille), feu Jean-Louis, feu Jean-Claude (feu Francine) et feu Raynald.Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Mathieu et Dolbec, de nombreux neveux et nièces et amis.En guise de sympathie, des dons à la fondation Aline Letendre C.H. Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe ou à la Fondation québecoise du cancer seraient appréciés.Afin de lui rendre un dernier hommage la famille recevra les condoléances samedi le 18 septembre à 13h suivi du service religieux à14h à l’église de Mont Saint-Hilaire, 260 Chemin des Patriotes N.