GUY (née Lepage), Colette



À Laval, le 26 août 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée Colette Lepage épouse de feu Claude Guy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Nancy Pageau), Sylvie (Gilles Deschamps) et Sylvain, ses petits-enfants Vanessa, Arianne, Marie-Michèle, Laurie, Rosalie, Enya et Noah, ses arrière-petits-enfants Yuna-Rose, Ari-James et Xavier. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Denis, Denise, Monique et Bernard, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 17 septembre 2021 de 18h à 21h, samedi dès 9h.Les funérailles seront célébrées le samedi 18 septembre 2021 à 11h30 en l'église St-Colomban 342B, Montée de l'Église, St-Colomban, QC J5K 2H9, suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.