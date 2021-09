PARÉ, Yolande



Paisiblement et entourée des siens, le 4 septembre 2021, à quelques jours de son 92e anniversaire, s'est éteinte Mme Yolande Paré, épouse de feu Roland Therrien et conjointe de feu Adrien Hamel.Elle laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoint(e)s: feu Jean (France), Luce (Robert), Michèle (Stéphane) et Gilles (Ursula), ses sept petits-enfants et six arrière-petits-enfants ainsi que Roland Hamel (Lisette).Parents et amis sont appelés à lui rendre un dernier hommage au salon funéraire505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5le dimanche 19 septembre 2021 à partir de 9h, suivi d'une cérémonie à 12h à la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.