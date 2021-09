Bissonnette, Gilles



La famille recevra les condoléances le vendredi 17 septembre de 19h à 22h auet le samedi 18 septembre de 10h à 11h en l'église St-Polycarpe, 1256 rue de l'Église, St-Polycarpe où les funérailles suivront à 11h. En respect des règles sanitaires, une réception privée (sur invitation) accueillera les proches.À Salaberry-de-Valleyfield, le 27 avril 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Gilles Bissonnette, résidant à St-Polycarpe. Il laisse dans le deuil son épouse, Mme Monique Lalonde Bissonnette, ses enfants : Michel (Nancy Liang), Lucie, Suzanne (Marc Bélanger), Denise (Yvan Lanteigne) et Jean (Élyse Gendron), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Sont également en deuil ses soeurs Monique (Michel) et Lise (Gilbert), son frère Jean-Guy (Gisèle), sa belle-soeur Rolande (feu Roger), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lalonde : Fleurette (feu Raymond-Marie), Jean-Yves (Diane), Cécile (Claude), le Père Jacques o.f.m. et de nombreux autres parents et amis.Des dons à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.