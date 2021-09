SAUVAGEAU-VALOIS, Mariette



À Montréal, le 6 septembre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Mariette Sauvageau, épouse de feu André Valois, mère de feu Yvon.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine, Richard, Michel, Daniel, Jo-Anne, Linda, Paulette et Caroline, ses nombreux petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa soeur Raymonde, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 22 septembre 2021 13h à 19h et le jeudi 23 septembre 2021 de 9h à 12h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 12h en la chapelle du complexe.