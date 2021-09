Malheureux au travail, il abandonne un salaire de 100 000 $ pour devenir mécanicien

Un analyste en renseignement dans la cinquantaine a laissé un salaire annuel confortable de près de 100 000 dollars par année chez Revenu Québec pour devenir mécanicien.

« J’avais l’impression de m’endormir à petit feu », confie François Paradis, 51 ans, fraîchement diplômé en mécanique, qui a été employé durant près de 20 ans dans l’appareil gouvernemental avant de tourner le dos à sa carrière.

« J’étais analyste en renseignement externe. Ça avoisinait les 100 000 $, si on inclut "la pension Cadillac Escalade" », image le diplômé d’une technique en informatique, promu analyste au fil des ans.

Photo Stevens LeBlanc

Ces dernières années, malgré son « gros salaire » et ses « grosses conditions », François Paradis n’était pas heureux au boulot. Il avait beau avoir « son stationnement souterrain » au bureau et la totale, rien n’y faisait.

Alors que sa motivation était à son plus bas, il a décidé de se retrousser les manches pour aller voir ce qui se passait ailleurs.

Syndrome de l’imposteur

Pour renverser la vapeur, il a franchi les portes du Centre de formation professionnelle (CFP) de Neufchâtel en faisant croire qu’il allait chercher l’information... pour son fils.

« Je leur ai dit : "Mon fils ne pouvait pas se présenter, alors je viens m’informer en tant que parent" », poursuit-il le rire dans la voix.

« J’avais le syndrome de l’imposteur. Je me demandais : "Est-ce que c’est correct que je sois là ? Tout d’un coup que je prive un jeune de sa carrière" », raconte-t-il.

Lors de sa visite, c’est le coup de foudre. L’étincelle qu’il lui fallait.

L’odeur de moteur, le bruit des outils, l’ambiance, les sons... il sent qu’il est à sa place entouré de motos, de quatre roues et de côtes à côtes démontés.

Du jour au lendemain, il abandonne sa carrière pour faire son DEP en Mécanique de véhicules de loisir et d’équipement léger.

Photo Stevens LeBlanc

« C’était un bon moment de ma vie, autant exigeant que beau », souligne celui qui s’est retrouvé sur les bancs d’école avec des jeunes d’à peine 20 ans.

Pour faciliter le contact avec les concessionnaires, François Paradis lance le site web Mécanicien.ca, pour aider les employeurs à recruter leurs mécaniciens.

Aujourd’hui, il travaille à temps partiel chez un concessionnaire de véhicules de loisir, RPM à Lévis, et n’a jamais été aussi heureux.

« On voit le service que l’on rend. C’est concret. C’est brisé. Ça fonctionne, et la personne est heureuse », explique celui qui n’a plus de bâtons dans les roues.

Mieux encore, François Paradis vient de se faire construire un garage détaché de sa maison et s’est procuré une table de mécanique, tellement il en mange.

« Je peux avoir du plaisir comme ça ne se peut pas », lâche-t-il.

« Illettrés manuels »

Quand on lui demande s’il conseille aux jeunes d’embrasser une carrière de mécanicien, François Paradis est catégorique : les emplois manuels ont la cote.

« Le vent est en train de tourner. La société forme des illettrés manuels. J’en étais un. Je dirais aux jeunes que les opportunités de travail sont extraordinaires », souffle-t-il.

Signe que la pomme ne tombe jamais loin de l’arbre, son fils est lui aussi devenu mécanicien d’engin de chantier.

« Il est heureux. Il a du plaisir. Il découvre des choses. Il m’explique comment les choses fonctionnent, comme l’hydraulique », conclut-il.

La semaine dernière, Le Journal indiquait que les entreprises vont parfois jusqu’à offrir entre 3000 $ et 5000 $ à quelqu’un capable de leur dénicher des mécaniciens, qui peuvent espérer gagner entre 21 $ et 50 $ l’heure.

