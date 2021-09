Il tue une avocate croyant qu’elle est pro-Biden et «adoratrice de Satan»

Un homme du Texas a été arrêté parce qu’il aurait tué par balle une femme et blessé le mari de celle-ci, pour des raisons plutôt singulières, rapportent divers médias américains.

En effet, Joseph Angel Alvarez, 38 ans, aurait assassiné l’avocate Georgette Kauffman et blessé sérieusement son époux, croyant que ceux-ci avaient voté pour Joe Biden et qu’ils étaient des «adorateurs de Satan juifs et pro-choix».

Les policiers ont mis la main sur des courriels du suspect dans lesquels il affirme avoir ciblé le couple parce qu’ils avaient une affiche de Joe Biden.

Alvarez aurait aussi envoyé un message à un groupe de contre-espionnage afin de les aviser de l’emplacement d’un «rituel satanique» durant lequel les participants réalisaient des avortements en ayant recours à la magie.

Sa victime, Georgette Kauffman, a été retrouvée sans vie dans son garage. Le conjoint de cette dernière, David Kauffman, a quant à lui été atteint par trois balles, mais a réussi à ramper jusqu’à la maison du voisin afin d’obtenir de l’aide.

Le meurtre et la tentative de meurtre ont été commis le 14 novembre 2020, mais ce n’est que mercredi dernier que les policiers ont mis la main sur le suspect.

Joseph Angel Avlarez a été accusé de meurtre et de voies de fait graves.