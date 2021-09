La carrière de Marilou en cinq photos souvenirs

Les débuts

Photo d'archives

Lors du lancement du long métrage avec Caillou : Vive les Fêtes ! sorti en 2004. La toute jeune Marilou, déjà connue pour avoir interprété Ce n’était qu’un rêve à l’émission La Fureur dédiée à Céline Dion et pour le duo Je serai là pour toi, enregistré avec le chanteur Gino Quilico, était l’interprète de la chanson thème du film de Caillou, Chaque jour.

La petite fille de la Rive-Sud

Photo d'archives

Il y a 17 ans, Marilou, 13 ans, défendait déjà plusieurs de ses propres succès sur scène. Depuis sa tendre enfance, la jeune Marilou Bourdon, native de Longueuil, avait été bercée par la musique d’une mère mélomane, elle avait suivi des cours de chant, de danse et de théâtre et chanté pour parents et amis. Elle menait désormais carrière.

Tournée internationale

Photo d'archives

Avec Garou en 2004. Grâce à René Angélil, Marilou faisait désormais partie de la grande famille des disques Sony. Elle avait lancé un premier album solo La fille qui chante, vendu à 50 000 exemplaires en quelques semaines, sur lequel se trouve un duo avec Garou. Cette année-là, à seulement 14 ans, elle fera la première partie des spectacles de ce dernier, la grande tournée Reviens.

Sur les traces de Céline

Photo d'archives

En 2005, Marilou était invitée en France, sur le plateau de l’émission de Michel Drucker, Vivement dimanche, aux côtés de Céline Dion. Elle avait alors 15 ans, le même âge que celui de Céline à son premier passage à une autre populaire émission de l’animateur chouchou des Français, Champs-Élysées, en 1983, une prouesse qui la rendit célèbre dans toute la France.

Paris !

Photo d'archives

La belle adolescente de 15 ans à Paris sur les Champs-Élysées, en 2005, alors qu’elle participait à toutes les émissions françaises. Elle se fit très rapidement connaître du grand public grâce notamment au duo Tu es comme ça qu’elle interprétait avec Garou. Cette même année, elle devenait aussi la nouvelle Fleur-de-Lys de Notre-Dame de Paris, choisie par Luc Plamondon.