Lance Stroll partira neuvième sur sa monoplace 007

Le Québécois Lance Stroll a conclu au 10e rang de la course sprint présenté dans le cadre du Grand Prix d’Italie de Formule 1, samedi, et il partira neuvième lors de la course de dimanche.

C’est une pénalité imposée au vainqueur Valtteri Bottas, de l’écurie Mercedes, qui permet à Stroll (Aston Martin) de gagner une position sur la grille de départ.

Bottas, qui l’a emporté devant Max Verstappen (Red Bull), a été puni pour changement de moteur. Verstappen obtient ainsi la position de tête.

À bord sa voiture portant spécialement des allures de James Bond pour le week-end de Monza, Stroll a conclu à 38,6 secondes du gagnant, mais a néanmoins devancé son coéquipier Sebastian Vettel, qui a terminé la course au 12e rang et qui partira 11e. Fernando Alonso, de l’équipe Alpine Renault, séparera les deux monoplaces 007, ayant fini à un peu plus d’une seconde de Stroll.

L’épreuve sprint, marquée par un accident de Pierre Gasly (Alpha Tauri) dès le départ, a par ailleurs été écourtée à 18 tours.