Le parcours de rêve de Leylah Fernandez prend fin

Dans un duel d’adolescentes aux Internationaux des États-Unis, l’Anglaise Emma Raducanu a battu la Québécoise Leylah Fernandez en grande finale du tournoi.

La confrontation a duré 1 h 51 et s’est soldée par la marque de 6-4 et 6-3. La Britannique de 18 ans a brisé sa rivale à quatre reprises, contre deux fois pour Fernandez.

Après un puissant coup de Fernandez qui a fait en sorte que Raducanu a glissé sur le terrain et s’est mise à saigner, celle-ci a reçu quelques traitements médicaux. Elle est ensuite revenue sur le terrain avec la possibilité de se faire briser, mais elle a pu revenir de l’arrière pour reprendre l’avantage et terminer la confrontation grâce à un as, sous les applaudissements de la foule du stade Arthur-Ashe.

Au dernier set, Fernandez, 73e raquette de la WTA, a entamé son premier tour avec balles en main à 0-40, mais elle est revenue de l’arrière et a remporté les cinq jeux suivants pour conserver ses espoirs de vaincre. Son adversaire, 150e au monde, a toutefois été extrêmement coriace et l’a forcée à commettre plusieurs erreurs pour la briser à ses deux services suivants, se creusant une confortable avance de 5-2.