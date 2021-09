Les 25 000 coiffeuses du Québec veulent leur fonds de pension

Des coiffeuses du Québec qui peinent à joindre les deux bouts aimeraient avoir droit elles aussi à un fonds de pension bien garni pour pouvoir se la couler douce durant leurs vieux jours.

« Si ça avait été instauré à mes débuts, j’aurais été comblée », partage Diane Morissette, coiffeuse de Saint-Basile-le-Grand, avec près de 40 ans de métier.

Si elle a eu la chance d’acheter sa maison à l’âge de 19 ans grâce aux conseils de son père pour amasser de l’argent pour sa retraite, ce n’est pas le cas pour de nombreuses coiffeuses qui se retrouvent le bec à l’eau après leur carrière.

Dur pour le corps

« Quand on a presque 40 ans de métier, on le ressent dans notre corps parce que c’est physiquement difficile, un peu comme les mécaniciens », poursuit celle qui a eu un salon pendant 15 ans avant de revenir au travail autonome.

D’après un récent sondage Léger sur l’indice de bonheur au travail préparé pour Le Journal, les coiffeuses et coiffeurs trônent au troisième rang des professions qui rendent le plus heureux.

Or, malgré cela, des milliers d’entre elles n’ont toujours pas de fonds de pension, déplore Gervais Bisson, président de l’Association professionnelle des employeurs de la coiffure du Québec (APECQ), qui veut faire le ménage.

Travail au noir, évasion fiscale, manque de formation des professeurs et des élèves... L’APECQ dénonce la jungle actuelle, qui mine la crédibilité du métier.

Créer un ordre professionnel

D’après Gervais Bisson, il faut créer un ordre professionnel de la coiffure au Québec pour encadrer le métier et instaurer un fonds de retraite.

« Ça fait plus de 10 ans que l’on se promène d’un ministère à l’autre, d’un gouvernement à l’autre, et ça tombe à zéro tout le temps. Alors là, on a décidé d’avoir un lobbyiste pour aller de l’avant », explique-t-il.

« Au minimum, 95 % des coiffeurs n’ont pas de fonds de retraite. Ils y ont droit et les employeurs sont prêts à payer 50 % du fonds de retraite de leurs salariés, le reste serait payé par le travailleur », poursuit-il.

Selon l’Association professionnelle des employeurs de la coiffure du Québec, si chaque coiffeuse ou coiffeur cotise 16,50 $ par semaine durant 52 semaines, la somme recueillie sera de près de 21,5 millions de dollars par année.

Selon les calculs de l’APECQ, la répartition de la cotisation pourrait être de 75 % pour le fonds de pension, soit 16 millions de dollars, et 25 % pour la gestion de la loi, soit 5,4 millions de dollars.

Pour faire progresser son dossier, l’association a deux lobbyistes inscrits qui ont le mandat de sensibiliser le ministre du Travail, Jean Boulet.

Rencontres, communications écrites, appels téléphoniques... L’organisation espère que l’Assemblée nationale adopte une loi-cadre en vue de la création d’un ordre professionnel de la coiffure au Québec.

Une coiffeuse ayant un salaire annuel de 30 000 $ avec une cotisation de 3 %, une hypothèse de rendement de 6 % et une inflation de 2 % obtiendrait 103 542 $ après 35 ans, selon l’un des scénarios de l’Association professionnelle des employeurs de la coiffure du Québec (APECQ).