Les chefs commémorent le 11 septembre

Les chefs des partis fédéraux ont commémoré les attentats du 11 septembre samedi matin.

Le jour des événements, il y a 20 ans, Justin Trudeau travaillait comme enseignant dans une école secondaire à Vancouver.

Il s’est souvenu d’avoir parlé à ses étudiants «de ce que ça voudrait dire pour l’avenir et pour le présent» pendant la journée.

«Je pense que 20 ans plus tard, nous devons penser à cette journée-là, aux milliers de personnes mortes, incluant vingt-quatre Canadiens, aux premiers répondants, incluant certains Canadiens qui ont offert leur aide dans les jours et les semaines suivantes», a-t-il déclaré, lors d’un événement de campagne à Mississauga, près de Toronto.

«Ébranlés», dit-il, les Canadiens ont su «prendre des actions concrètes pour lutter contre le terrorisme, incluant en Afghanistan», a-t-il ajouté, en remerciant les Forces armées canadiennes.

Blanchet

De passage à Sherbrooke samedi, Yves-François Blanchet a lui aussi tenu à faire œuvre de mémoire concernant l’attentat du 11 septembre et son implication pour les musulmans du Québec.

Appelé à se prononcer sur l’impact du 11 septembre sur les musulmans québécois, M. Blanchet a dit qu’il «trouverait ça terrible» de créer «une association entre la magnifique communauté musulmane du Québec» et l’attentat terroriste.

«Des extrémistes et des radicaux dangereux, on va se le dire, il y a en a dans toutes les cultures. Donc non, je ne fais pas un tel lien, même qu’une grande partie de ma solidarité va à l’endroit de la communauté musulmane qui a été stigmatisée par ces attentats terroristes», a-t-il ajouté.

«Qu’on ait des différences de vue parfois avec certains porte-paroles de certaines communautés c’est une chose, mais moi tous les gens de confession musulmane que je connais sont des gens avec qui j’ai une excellente relation.»