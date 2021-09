Leylah Fernandez reçoit les éloges de la reine

Vaincue en finale des Internationaux de tennis des États-Unis, Leylah Annie Fernandez peut quitter le tournoi du grand chelem la tête haute, après son parcours spectaculaire lors du tournoi majeur.

De plus, la jeune Québécoise peut aussi se vanter d’avoir reçu les éloges de nulle autre que la reine Elizabeth II.

En effet, la souveraine lui a rendu hommage dans une déclaration officielle visant à souligner la victoire de la joueuse britannique Emma Raducanu en finale, face à Leylah Annie Fernandez.

Dans son message, la reine parle principalement des performances de Raducanu, mais également de celles de la Lavalloise de 19 ans.

«Il s’agit d’un accomplissement remarquable à un si jeune âge et une preuve de votre travail et dévouement. Je n’ai aucun doute que votre performance et celle de votre adversaire Leylah Fernandez inspireront la prochaine génération de joueuses et joueurs de tennis», écrit Elizabeth II.