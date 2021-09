«On pensait que le feu allait monter vers nos quartiers»

NEW YORK | Daniel Laporte, un architecte québécois qui fait carrière à New York, a probablement été l’un des premiers à voir l’avion qui s’est écrasé sur la tour nord du World Trade Center (WTC).

• À lire aussi: Garder son sang-froid dans le chaos du 11 septembre: «Mon mandat était de protéger les Québécois»

«C’était un lundi, il faisait beau, j’avais fait marcher le chien, ma mère était en visite chez moi. Je venais de rentrer et, soudainement, j’entends un bruit, un claquement, comme un marteau piqueur. C’était le premier avion qui passait au-dessus de nos têtes», raconte-t-il en entrevue au Journal.

Spontanément, il lâche son café et se dirige vers le balcon de son appartement du quartier SoHo et voit un immense trou dans la tour du WTC, entouré par des flammes.

«Ça venait d’arriver, quatre secondes auparavant. On ne pouvait pas savoir sur le coup ce qui se passait. Je suis resté là plusieurs minutes. Puis, j’ai vu en direct le deuxième avion arriver et la grosse boule de feu. J’ai vu les tours tomber. J’ai capoté. Là, tu entres dans l’adrénaline comme jamais», raconte-t-il.

Des rumeurs de toutes sortes

Pendant un certain temps, le système téléphonique ne fonctionne pas. Mais lorsque les New-Yorkais peuvent appeler à nouveau, les rumeurs les plus folles circulent.

«C’était vraiment la panique, les gens nous appelaient et nous disaient toutes sortes de choses, on avait vraiment peur», relate Laporte.

La rumeur la plus persistante était que l’effondrement des tours avait provoqué un immense feu qui remontait vers le nord et menaçait de raser SoHo, situé non loin du quartier financier.

«On pensait vraiment que le feu s’en venait. J’ai rapidement fermé l’alimentation en gaz, j’avais serré une mallette où j’avais des documents importants. Finalement, j’ai attendu avec ma mère à la maison et rien de tout cela ne s’est produit», relate-t-il.

Lenny Kravitz sur le toit

Pendant des heures, plusieurs New-Yorkais se retrouvent sur leur toit pour voir l’épais panache de fumée.

«Je restais à côté d’un hôtel où il y avait des célébrités. Il y a même le chanteur Lenny Kravitz qui est venu sur le toit de notre immeuble. Seulement pour vous dire, c’est un événement qui a rapproché tout le monde», dit-il.

Laporte quitte finalement New York le lendemain. Sa mère et lui rejoignent sa conjointe de l’époque au New Jersey, direction Montréal.

Une semaine plus tard, lorsqu’il revient à New York, il a constaté la solidarité des citoyens. «New York avait changé. Il y a eu un avant et un après. Tout le monde s’aidait, faisait à manger; tout le monde a arrêté la folie pour aider les autres», constate-t-il. «C’est ce qui m’a fait aimer la ville.»