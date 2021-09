Où étiez-vous il y a 20 ans

Il y a 20 ans, le 11 septembre 2001, les États-Unis étaient la cible d’une attaque coordonnée et minutieusement préparée de l’organisation djihadiste Al-Qaïda, qui frappa les tours jumelles du World Trade Center à New York et le Pentagone près de Washington, incarnations de la puissance économique et militaire du pays.

Ces attentats, les plus meurtriers de l’histoire avec près de 3000 morts, furent menés par 19 pirates de l’air, qui détournèrent quatre avions de ligne partis d’aéroports de la côte est – Boston, Washington et Newark – à destination de la Californie.

Deux appareils percutèrent successivement les tours jumelles, réduites en cendres en moins de deux heures, un troisième éventra le Pentagone. Un quatrième appareil – qui visait présumément le Capitole, siège du Congrès, ou la Maison-Blanche – s’écrasa dans une zone boisée de Shanksville, en Pennsylvanie, après une contre-attaque des passagers. Aucune personne à bord des quatre avions ne survécut.

