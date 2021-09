Près de 1000 nouveaux cas au Québec

Le Québec a recensé près de 1000 nouveaux cas de COVID-19, samedi, tandis que l’Ontario se maintient sous la barre des 900 cas quotidien.

La Belle Province a ajouté 995 nouvelles infections – contre 879 vendredi - dans son bilan de samedi, ainsi que trois décès supplémentaires.

À ce jour, 397 029 Québécois sont tombés malades et 11 304 sont décédés à la suite de complications.

#COVID19 - En date du 10 septembre, voici la situation au Québec :

Les hospitalisations à travers le Québec continuent d’augmenter (218, +11), de même que le nombre de patients aux soins intensifs (75, +3).

Le taux de vaccination des 12 ans et plus au Québec est de 88,5 % pour une dose, et de 81,2 % pour deux doses.

«Les cas continuent d’augmenter, on s’y attendait avec la rentrée. Ce qui nous préoccupe entre autres, ce sont les nouvelles hospit: +36 entrées dont 32 personnes non adéquatement vaccinées», a indiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, samedi sur Twitter.

«La bonne nouvelle c’est que la vaccination des 1ère doses continue. Avec plus de 8K personnes [vendredi], nous avons maintenant atteint 88 %. La vaccination peut minimiser la 4e vague», a jouté M. Dubé.

Les cas continuent d'augmenter, on s'y attendait avec la rentrée. Ce qui nous préoccupe entre autres, ce sont les nouvelles hospit : +36 entrées dont 32 personnes non adéquatement vaccinées.

De son côté, l’Ontario a ajouté 857 nouvelles infections, en légère hausse par rapport à la veille, ainsi que 15 pertes de vie.

Depuis le début de la pandémie, 573 835 Ontariens ont contracté le virus et 9605 d’entre eux sont morts.

Les hospitalisations ont légèrement augmenté (363, -2). Dans la province la plus populeuse du pays, 84 % des gens de 12 ans et plus ont reçu une dose et 78 % deux doses.

Hier, la province recensait 879 infections et 4 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2021

397 029 personnes infectées (+995)

11 304 décès (+3)

218 personnes hospitalisées (+11)

75 personnes aux soins intensifs (+3)

La situation au Canada:

Ontario: 573 835 cas (9605 décès)

Québec: 397 029 cas (11 304 décès)

Alberta: 266 037 cas (2444 décès)

Colombie-Britannique: 173 158 cas (1856 décès)

Manitoba: 59 203 cas (1200 décès)

Saskatchewan: 57 952 cas (617 décès)

Nouvelle-Écosse: 6117 cas (94 décès)

Nouveau-Brunswick: 2909 cas (47 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1532 cas (7 décès)

Yukon: 699 cas (9 décès)

Nunavut: 658 (4 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 563 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 240 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 539 945 (27 188 décès)