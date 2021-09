Quatre travailleurs de la santé témoignent: «le réseau en ce moment se fout complètement de nous»

Épuisés, à bout de souffle et tannés que leurs patients et eux-mêmes soient traités comme des numéros, de plus en plus de travailleurs de la santé décident de quitter le navire.

• À lire aussi: Exaspérée, une infirmière quitte le réseau de la santé et la province

• À lire aussi: Multiples démissions d'infirmières à l'Hôtel-Dieu de Roberval

Dans une entrevue à l’émission «À vos affaires» avec Pierre-Olivier Zappa, quatre professionnels du milieu se sont confiés sur les réalités de leur milieu et les problèmes qu’ils rencontrent jour après jour.

Voici donc un aperçu de ce qui cloche dans le système de santé québécois, du point de vue des travailleurs de la santé.

Trop d’heures supplémentaires

Yves Fortin, un préposé aux bénéficiaires de Lanaudière, affirme avoir effectué, l’an dernier, plus de 1000 heures supplémentaires.

«C’est pas normal ça», lance-t-il, en ajoutant que «ça a été mal encadré, mal géré».

Heureusement, pour lui, les circonstances sont favorables puisque ses enfants sont grands et que sa conjointe travaille aussi dans le réseau de la santé.

«Mais je suis conscient que quelqu’un qui a une famille, c’est impensable, inconcevable, de pouvoir faire autant d’heures et être aussi apte au travail», croit Yves Fortin.

Il dénonce également le manque de personnel et le fait qu’il s’est retrouvé seul, cette semaine, dans son département.

«Je travaille au département des soins critiques, et c’est inconcevable. On ne peut pas se permettre d’être seul sur un département aussi important avec des cas de COVID», déplore-t-il.

Pas de ratio

Un des problèmes rencontrés chez les inhalothérapeutes, très sollicités en période de COVID-19, est l’absence de ratio patient-inhalothérapeute, selon l’inhalothérapeute Emmy-Sarah Martel.

«Une infirmière aux soins intensifs ne peut pas avoir plus de deux patients à sa charge à cause de la lourdeur des soins, tandis que moi, je peux avoir jusqu’à 15 intubés/ventilés et plus à ma charge», déplore-t-elle.

Si l’état d’un patient s’aggrave, elle n’est alors plus disponible pour s’occuper des patients dont la situation est précaire aux soins intensifs.

Emmy-Sarah Martel croit que la mise en place d’un ratio patient-inhalothérapeute permettrait de «sécuriser les soins aux patients» et de les humaniser.

«Parce que des fois, je ne peux pas prendre le temps que je voudrais pour mon patient parce que j’en ai plein d’autres à voir et j’ai des urgences à travers tout ça. C’est vraiment une problématique à notre surcharge de travail présentement», raconte celle qui en est à son troisième quart de travail de 12 heures cette semaine et qui en a deux autres de 16 heures prévus.

Manque de relève

Pour Julie Paquin, une infirmière auxiliaire à l’hôpital de Joliette, les problèmes de formation de la relève font craindre une pénurie de main-d’œuvre prochainement.

«Ça se peut qu’il n’y en ait plus de relève bientôt parce que tout ce qu’on entend dans les médias, ça ne donne pas le goût aux jeunes de venir travailler avec nous et on en a de besoin pourtant», craint-elle.

Julie Paquin mentionne que lorsqu’elle doit donner une formation, ses tâches quotidiennes de soins ne sont pas réduites.

«Ça fait en sorte que la relève finit par juste travailler sur le plancher et nous aider à éteindre des feux», critique-t-elle.

«Ce qui fait qu’ils apprennent sur le tas. On peut apprendre à construire quelque chose sur le tas, mais là, on a des humains entre nos mains, donc c’est important cette partie-là de leur formation», ajoute l’infirmière auxiliaire.

Malgré les difficultés qu’elle rencontre, Julie Paquin choisit de rester en poste pour ses patients.

«C’est vraiment la clientèle et les patients qui nous gardent en place, parce que le réseau, en ce moment, se fout complètement de nous. On est des numéros pour eux et c’est rendu que même les patients sont traités comme des numéros et ça, je trouve ça bien plate», dénonce-t-elle.

Portes fermées

Emy Coutu, une infirmière praticienne, a décidé de quitter le système de santé publique pour se tourner vers le privé.

«Je constate, moi, depuis plusieurs années, que malheureusement, le système de santé publique ferme ses portes à plusieurs ressources», affirme-t-elle.

Elle parle notamment des infirmières qui travaillent dans les agences de placement privé, qui doivent notamment donner des disponibilités toutes les semaines pour pouvoir continuer à travailler dans le réseau public.

Une chose qui est difficile avec les horaires de travail du milieu privé.

Une structure à revoir?

Pour plusieurs travailleurs de la santé, c’est l’ensemble du système de santé actuel qui doit être revu pour que ça fonctionne et pour humaniser les soins offerts aux patients.

«Des fois, il y a des patients que je n’ai pas le temps de voir de la journée parce que j’ai d’autres urgences parce qu’on n’est pas sassez de personnel et il y a trop de surcharge de travail. Donc il faut vraiment revoir la structure pour assurer des soins humains pour tous», croit notamment l’inhalothérapeute Emmy-Sarah Martel.