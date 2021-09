Rentrée culturelle: 10 albums attendus

Paul Daraîche et Renée Martel

Contre vents et marées

Photo courtoisie

► Ce weekend

Deux chanteurs que vous aimez d’amour font front commun pour crier haut et fort leur bonheur de chanter du country. Le duo le plus sympathique et attachant de la rentrée, avec une avance de cent kilomètres sur la concurrence.

Hubert Lenoir

Pictura de Ipse : Musique directe

Photo courtoisie

► 15 septembre

Une étoile filante, Hubert Lenoir ? Le jeune artiste de Beauport, porté aux nues à la suite du succès fulgurant et clivant de son premier album, Darlène, en 2018, répond par la négative et avec aplomb à cette question. Du moins, si on se fie aux deux premiers extraits, Secret et Dimanche soir, qui confirment son flair indéniable pour créer des mélodies pop accrocheuses. Œuvre introspective, Pictura... est l’un des albums les plus attendus de la rentrée. Pendant que vous découvrirez ses nouvelles chansons, il sera en train de les chanter aux États-Unis. Que ses détracteurs s’y fassent, Hubert Lenoir est fait pour durer.

Émile Bilodeau

Petite nature

Photo d'archives, Chantal Poirier

► 17 septembre

Quand il n’est pas en train de suer sa vie sur une scène, ce qu’il fera de nouveau cet automne, Émile Bilodeau observe, note, écrit et pond des chansons qui mettent assez souvent le doigt sur le bobo. Preuve à conviction, La jungle du capital, premier extrait de son nouvel album. Petite nature, troisième effort de notre poète souverainiste, ne devrait pas déstabiliser ses fervents admirateurs.

Patrice Michaud

Grand voyage désorganisé

Photo courtoisie

► 24 septembre

Le Gaspésien ne joue pas au mystérieux pour son quatrième album. Cinq de ses onze titres ont déjà été dévoilés. On accroche particulièrement sur le clin d’œil aux années 1970 de Golden Record et la douce À qui l’aura. La popularité de Patrice Michaud ne fléchira pas, bien au contraire. Quelques concerts sont prévus en novembre, mais c’est en 2022 que le grand tour du Québec aura lieu.

Mario Pelchat

Comme au premier rendez-vous

Photo courtoisie

► 24 septembre

Entre deux vendanges, le crooner a trouvé le temps d’enregistrer un premier album de chansons originales depuis Un homme qui vous ressemble (2014). Ça viendra en album double, avec une deuxième portion consacrée à ses grands succès pour souligner ses 40 ans de carrière.

Salomé Leclerc

Mille ouvrages mon cœur

Photo courtoisie

► 8 octobre

Parce qu’elle est positionnée dans ce qu’on appelle le champ gauche musical, Salomé Leclerc n’a jamais obtenu la reconnaissance qu’elle mérite. Des trophées ici et là, oui, mais à l’ombre des acclamations du grand public. Elle est pourtant une des auteures-compositrices-interprètes les plus douées de sa génération. Louis-Jean Cormier co-réalise avec elle son nouvel album. Ça ne devrait pas nuire.

Cœur de pirate

Impossible à aimer

Photo courtoisie

► 15 octobre

Vous avez un agenda chargé ? Comparez avec celui de Cœur de pirate. Après avoir acheté sa maison de disques, lancé un album instrumental au piano, annoncé des shows au Québec, aux États-Unis et en Europe pour l’automne, en plus de révéler qu’elle attend un autre enfant, Béatrice Martin, qui semble ignorer que les journées ne comptent que 24 heures, présentera un nouvel album dans un mois.

Safia Nolin

SEUM

Photo courtoisie

► 29 octobre

Comme Hubert Lenoir, Safia Nolin doit régulièrement affronter le vent contraire des haters, mais ça ne l’empêche pas de créer à un bon rythme. Sa prochaine création sera un mini-album dont les chansons auront la particularité d’être offertes en deux versions : l’une grunge, l’autre acoustique.

Marc Dupré

Où sera le monde

Photo courtoisie, Musicor

► 29 octobre

Marc Dupré a choisi son camp : avec un album intitulé Où sera le monde, il loge parmi ceux qui ne feront pas semblant que nous ne traversons pas une pandémie depuis bientôt deux ans. Comptez cependant sur cet éternel optimiste pour que ses chansons laissent entrevoir une issue ensoleillée.

Corneille

Encre rose

Photo courtoisie, Kevin Millet

► date à confirmer

Si on se fie à la chanson Pause, parue au printemps, notre prince du R&B aura le goût de nous faire danser. Il reste à savoir si on pourra se rassembler pour le faire ou s’il faudra se contenter de danser seul dans son salon.