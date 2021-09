Rentrée culturelle: 15 tournées de chanteurs québécois

Les Cowboys fringants

Photo d'archives

À tout seigneur, tout honneur, le grand rendez-vous de la rentrée culturelle, c’est la série de trois concerts du groupe de l’heure au Québec au Centre Bell, du 25 au 27 novembre. Même s’ils ont repris le chemin des scènes au cours des derniers mois, ces concerts s’annoncent comme l’occasion par excellence pour Les Cowboys fringants de célébrer le succès phénoménal de l’album Les antipodes et de la chanson L’Amérique pleure avec leurs admirateurs, dans le contexte d’un grand rassemblement comme on en a peu connu depuis mars 2020. Chose certaine, leurs spectacles ne sont jamais ennuyants.

► Pour toutes les dates : www.cowboysfringants.com

Dominique Fils-Aimé

Lentement, sans rien bousculer sur son passage, mais en mettant à profit cette force tranquille qu’elle dégage, Dominique Fils-Aimé est devenue une incontournable de notre scène artistique. Après avoir exploré le blues et le jazz, elle pose sa candidature pour le titre de princesse québécoise de la soul sur son plus récent album, Three Little Words. Au cours des prochains mois, elle poursuivra son tour du Québec, de la Gaspésie à Montréal, une tournée qu’elle entrecoupera en octobre d’une excursion en France, en Norvège et en Suède. Aucune frontière ne lui résiste.

► Pour toutes les dates : www.domiofficial.com

Louis-Jean Cormier

Photo d'archives, Didier Debusschere

Il n’y a pas que le ciel qui est au plancher pour Louis-Jean Cormier. La pédale aussi. Toujours aussi populaire, l’auteur-compositeur-interprète montera sur scène plus d’une vingtaine de fois d’ici Noël. Fait à noter, il écumera d’abord la province avant d’effectuer sa grande rentrée à Québec et à Montréal, les 15 et 16 décembre.

► Pour toutes les dates : www.louisjeancormier.com

Roxane Bruneau

Photo d'archives

Tout le Québec est tombé en amour avec Roxane Bruneau. Une bonne partie du Québec devra cependant être patient. La dynamique chanteuse concentrera ses efforts à Montréal et à Québec, cet automne, où des séquences de trois concerts dans chaque ville sont prévues. C’est en 2022 que la tournée Acrophobie étendra ses tentacules en province.

► Pour toutes les dates : www.roxanebruneau.com

Bleu Jeans Bleu

Photo d'archives

La cote de popularité des impayables rockeurs en denim demeure élevée, du moins si on se fie à leur agenda plutôt chargé en octobre et novembre, qui annonce que ça va joyeusement chanter Coton ouaté aux quatre coins du Québec encore cet automne.

► Pour toutes les dates : www.bleujeansbleu.com

Klô Pelgag

Avant de faire ses bagages pour aller présenter les chansons de son acclamé Notre-Dame-des-Sept-Douleurs en France, au mois de décembre, Klô Pelgag fera quelques apparitions sur nos scènes. Une série de trois concerts est notamment à son horaire en Abitibi.

► Pour toutes les dates : www.klopelgag.com

Vincent Vallières

Un autre actif précieux de la chanson québécoise, Vincent Vallières prend la route avec les chansons de son dernier album, Toute beauté n’est pas perdue. À l’instar de Louis-Jean Cormier, il profitera des derniers jours avant les vacances des fêtes pour mettre les pieds à Montréal et à Québec, les 9 et 11 décembre.

► Pour toutes les dates : www.vincentvallieres.com

Souldia

Dans l’ombre de Loud et FouKi, Souldia s’est établi comme un de nos rappeurs les plus prolifiques et appréciés au cours des dernières années. Le natif de la capitale, tête d’affiche du festival Envol et Macadam hier, fera quelques sorties dans les prochaines semaines.

► Pour toutes les dates : www.7iemeciel.ca/souldia

Sarahmée

Photo d'archives

Sur la lancée de son petit dernier, Poupée russe, Sarahmée a confirmé sa place au sein de la royauté du rap québécois. Vedette des Francos en fin de semaine, elle donnera quelques concerts en novembre, prélude à ce qui sera certainement une année 2022 occupée.

► Pour toutes les dates : www.sarahmee.com

Bruno Pelletier

Photo d'archives, Didier Debusschere

L’une de nos belles voix offre le traitement symphonique aux pièces de son album, Sous influences, consacré aux classiques de la chanson québécoise. Lors de quatre récitals, à Trois-Rivières, Québec et Montréal, il fera équipe avec l’Orchestre symphonique de Longueuil.

► Pour toutes les dates : www.brunopelletier.com

Pour une histoire d’un soir

(Marie Carmen, Marie-Denise Pelletier, Joe Bocan)

Photo d'archives, Ben Pelosse

Stoppé en plein envol en 2020, ce spectacle nostalgique réunissant trois artistes féminines marquantes, à l’origine de certains des plus grands succès de la musique québécoise des années 1980, a finalement pu reprendre la route, en 2021. Plusieurs dates sont à l’horaire cet automne.

► Pour toutes les dates : www.productionsmartinleclerc.com

Beyries

Beyries est une finaliste au titre d’artiste qui parcourra le plus de kilomètres d’ici la fin de 2021. En plus de jouer les chansons de son album Encounter au Festival de jazz de Montréal et aussi loin qu’en Gaspésie et sur la Côte-Nord, une série de cinq concerts dans le nord-est des États-Unis l’attend en novembre.

► Pour toutes les dates : www.beyriesmusic.com

Matt Lang

Photo d'archives

Omniprésent sur le circuit des festivals québécois, cet été, le plus sérieux prétendant au trône de roi du country québécois a encore de l’énergie en banque pour une dizaine de dates à son horaire d’automne. Il ira notamment brasser la cage au Festival de Saint-Tite.

► Pour toutes les dates : www.mattlangmusic.com

Luce Dufault

Photo d'archives, Ben Pelosse

En cette époque où la haine déferle sans arrêt sur les réseaux sociaux, il fait bon de savoir qu’une Luce Dufault se promène au Québec avec un spectacle intitulé Dire combien je t’aime. Un peu d’amour dans nos cœurs, la voix dorée de Luce, laissons-nous croire naïvement que ça peut venir à bout de la colère et de la violence.

► Pour toutes les dates : www.lucedufault.com

Ludovick Bourgeois

Photo d'archives

Qu’il puise dans ses deux albums ou déterre les chansons de son père avec les BB, Ludovick Bourgeois manie à merveille l’art de donner au public ce qu’il attend. Ça vient sûrement avec l’expérience, lui qui a été un des premiers artistes à reprendre la route, après la pause forcée de la pandémie, et qui a encore quelques engagements à honorer cet automne.

► Pour toutes les dates : www.ludovick.ca