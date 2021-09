Rentrée culturelle: 3 spectacles de cirque

Animal

Les artistes du Cirque Alfonse invitent les spectateurs dans leur univers déjanté avec Animal, une série de fables surréalistes racontées avec leur irrévérence usuelle.

Du 27 au 29 octobre au Diamant de Québec, puis du 16 au 20 novembre à la TOHU de Montréal.

► Pour les autres dates : cirquealfonse.com.

Six

Flip Fabrique s’inspire de la théorie des six degrés de séparation pour ce spectacle alliant burlesque, arts circassiens et théâtre, le tout baigné dans un environnement sonore éclectique où se croisent Leonard Cohen, Patrick Watson, Alt-J et autres Commodores.

► Du 16 au 23 décembre à la TOHU.

Ghost Light : Entre la chute et l’envol

D’abord présenté en France en 2020, la création Ghost Light : Entre la chute et l’envol débarque enfin à Québec. Ugo Dario et Maxim Laurin, cofondateurs de la troupe Machine de cirque, épateront le public du Diamant cet automne avec ce spectacle entièrement dédié à la planche coréenne.

► Du 17 au 20 novembre au Diamant.