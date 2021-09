Rentrée culturelle: 4 spectacles de danse

Syntonie

Au moment où Révolution revient sur nos écrans pour une troisième saison, les plus récents gagnants, Janie et Marcio, prennent quant à eux la route avec leur tout premier spectacle. Le duo arpente déjà la province avec Syntonie, une production alliant danse, projections et rencontres avec le public.

Stations

Du 17 au 25 septembre à l’Usine C

Louise Lecavalier seule sur scène ? Il n’en fallait pas plus pour capter notre attention. La légendaire danseuse et chorégraphe donnera cette semaine le coup d’envoi de la 25e saison de l’Usine C avec Stations, sa plus récente création chaudement applaudie en Allemagne l’an dernier.

Vanishing Mélodies

Du 2 au 6 novembre au Théâtre Maisonneuve de la Place des arts

Après Leonard Cohen, c’est au tour de Patrick Watson de voir ses airs célébrés par les Ballets jazz de Montréal. Chorégraphié par Anne Plamondon et Juliano Nunes, Vanishing Mélodies réunira 15 artistes sur scène, mus par une vingtaine d’incontournables du répertoire de l’auteur-compositeur-interprète montréalais.

EXORCISME / RÉ/DAM/TION / EXTATIQUE

Les 24 et 25 septembre à La Chapelle

L’insaisissable Peter James sera de passage à La Chapelle de Montréal avec une proposition pour le moins singulière : un spectacle solo de cinq heures, coiffé d’une heure en compagnie des danseurs acrobatiques Tristan Robquin et Maxime Blériot.