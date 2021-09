Tempo: 50 ans d’hivers plus faciles

Difficile à croire, mais d’ici quelques semaines, l’hiver se pointera tranquillement le bout du nez au Québec. Il faudra alors dire au revoir aux longues balades les vitres baissées et ressortir le balai à neige!

Pour les automobilistes québécois, l’hiver amène son lot de désagréments. Heureusement, il existe certains outils qui permettent de passer à travers la saison froide sans trop se casser la tête. L’achat d’un abri d’auto fait partie de ces solutions à la fois abordables et efficaces.

Quand on parle d’abri d’auto, le nom Tempo nous vient tout de suite en tête. Un peu comme la marque Kleenex pour les mouchoirs ou Frigidaire pour les réfrigérateurs, Tempo s’est à ce point imposée dans son créneau que son nom est désormais indissociable du produit.

«On se simplifie la vie en optant pour un abri Tempo» –Richard Boisclair

Malgré la popularité de la marque, plusieurs personnes ignorent que Tempo est une entreprise de chez nous, établie au Québec depuis maintenant 50 ans. Tempo souligne effectivement son demi-siècle d’activité cette année, et son mandat demeure le même que celui du début des années 70 : simplifier la vie des automobilistes en hiver. « Tempo est pionnier dans l’industrie, avec maintenant plusieurs centaines de milliers d’abris vendus », énonce fièrement son président Richard Boisclair. Aujourd’hui, Tempo est le plus grand manufacturier de l’industrie et bénéficie d’un vaste réseau de distribution comptant quatre magasins corporatifs et plus de 40 distributeurs à travers l’Est du Canada.

Des abris pour tous les goûts

Tempo offre une grande variété d’abris qui conviennent à plusieurs types de terrains. Que vous optiez pour un abri double ou pour un abri simple standard, Tempo se démarque par l’utilisation d’une structure de métal solide et dont l’acier est renforcé de zinc afin d’en améliorer la résistance à la rouille.

Les toiles produites par Tempo sont aussi uniques à la compagnie, qui se targue d’utiliser des matériaux de première qualité. Et ce n’est pas parce que la toile est plus épaisse qu’elle est meilleure, bien au contraire. « C’est plutôt dans la manière de tisser la toile et dans la qualité de la matière première qu’on offre le meilleur abri possible pour le client », indique Richard Boisclair. Les œillets de laiton utilisés par Tempo permettent aussi d’améliorer la durabilité de la toile en ne la coupant pas, même après plusieurs années d’utilisation.

L’hiver simplifié

Faciles à installer, les abris Tempo permettent aux automobilistes de s’épargner bien des soucis une fois l’hiver venu. « On se simplifie la vie en achetant un Tempo », lance Richard Boisclair, qui souligne que l’installation d’un abri permet de dire adieu au déneigement et au déglaçage. Au lieu de passer ses matins à pelleter autour de sa voiture et à dégivrer des vitres qui semblent prises dans un iceberg, on n’a qu’à installer son abri à l’automne, et on a la paix d’esprit pour tout l’hiver!

M. Boisclair soutient également que l’installation d’un abri d’auto pendant la période hivernale permet de réduire les retards, que ce soit au travail ou à des rendez-vous. Les conditions routières étant ce qu’elles sont en hiver, on peut au moins partir de la maison sans avoir à être surpris par une voiture transformée en igloo! Enfin, moins de neige à pelleter signifie aussi moins de risques de se blesser au dos par accident. Un autre avantage qui n’est pas à prendre à la légère!

Depuis maintenant 50 ans, les abris d’auto Tempo facilitent donc la vie des Québécois en hiver. Voilà un anniversaire qui mérite certainement d’être souligné!

Cette page a été produite par le département publicitaire du Journal en collaboration avec Tempo.