Un joueur de rugby au parcours étonnant

Ancien joueur de rugby, l’Australien Jordan Mailata poursuivra son étonnante aventure aux États-Unis quelques années de plus avec son équipe de la NFL, les Eagles de Philadelphie.

Alors que les Eagles doivent entamer leur nouvelle saison dimanche contre les Falcons, à Atlanta, le club a octoyé une prolongation de contrat à Mailata.

«Je suis excité d’être ici pour quatre autres années pour représenter cette équipe et cette ville», a commenté le joueur de ligne offensive de 24 ans, samedi, dans une vidéo diffusée par les Eagles sur Twitter.

Selon le réseau ESPN, la valeur de l’entente pourrait grimper jusqu’à 80 millions $ pour quatre ans et un montant de 40,85 M $ serait garanti.

Celui qui évolue au poste de bloqueur est associé aux Eagles depuis 2018. L’athlète de 6 pi. 8 po. et 365 livres n’avait alors aucune expérience au football au moment de tenter sa chance lors d’un camp organisé par l’Académie IMG cette année-là. L’homme aux origines samoanes a finalement été sélectionné par les Eagles, en septième ronde (233e au total), au repêchage de 2018. Mailata a pris part à 15 matchs pour le club de Philadelphie en 2020.