Benoît Dorais quitte la présidence du comité exécutif de Montréal

La mairesse de Montréal Valérie Plante et Benoit Dorais ont convenu d'un commun accord que ce dernier quittera la présidence du comité exécutif pour à l'issue de la séance du 22 septembre.

Toutefois, il n’abandonne pas la politique pour autant. Il tentera de se faire réélire le 7 novembre comme maire de l’arrondissement Sud-Ouest pour un quatrième mandat.

«Être président du Comité exécutif, c’est un rôle exigeant, dans lequel j’ai trouvé beaucoup de plaisir et dans lequel je me suis grandement accompli. Ensemble, nous avons donné une nouvelle orientation à la ville, une qui est résolument progressiste, et qui nous porte vers l’avenir», a-t-il partagé sur sa page Facebook.

Plus loin dans cette longue publication, M. Dorais en a profité pour rendre hommage à plusieurs personnes, dont la mairesse.

«J’ai joint les rangs de Projet en 2017. Cet automne-là, tu m’as offert tout un défi en me demandant de devenir président! Après une longue réflexion, c’était l’occasion d’une vie, pour moi qui ai toujours voulu redonner à la population. Je te remercie pour ta confiance, au travers toutes les épreuves, dont la gestion d’une pandémie mondiale», a-t-il publié.

Le successeur de M. Dorais n'a pas encore été annoncé par Projet Montréal.