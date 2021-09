Septuagénaire décédé: début d’une enquête pour meurtre à Saint-Eustache

Une enquête pour meurtre s’est ouverte à Saint-Eustache, dans les Basses-Laurentides, dimanche matin, après le décès d’un septuagénaire.

Des agents du Service de police de la ville de Saint-Eustache ont été appelés à se rendre dans une résidence de la rue Moreau, vers 4 h, pour un conflit.

À leur arrivée, ils ont découvert un homme de 71 ans gravement blessé. Ce dernier a été transporté dans un centre hospitalier de la région, où son décès a été constaté.

Sur la scène, les policiers ont aussi cueilli le suspect, un homme de 45 ans. Il a été embarqué et sera rencontré par les enquêteurs au cours de la journée.

À première vue, les traces de violence dans le logement et sur la victime laissent croire aux enquêteurs qu’il pourrait s’agir d’un meurtre, a confirmé l’agente Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sureté du Québec (SQ). Pour cette raison, une autopsie sur le corps de la victime sera pratiquée.

Une enquête a également été déclenchée pour déterminer les causes et circonstances de l’évènement. Des enquêteurs des crimes majeurs et des crimes contre la personne de la SQ, ainsi que du Service de police de la ville de Saint-Eustache ont été dépêchés sur les lieux.

Des techniciens en identité judiciaire sont aussi présents pour enquêter.

