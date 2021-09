Dominique Ollivier se joint à l’équipe de Valérie Plante

La cheffe de Projet Montréal et mairesse de la métropole, Valérie Plante, a annoncé dimanche avoir recruté dans son équipe l’ancienne présidente de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) Dominique Ollivier.

Il s’agit d’un premier saut en politique municipale pour celle qui cumule 30 ans d’expérience en gestion de projets et d’organismes. Elle sera candidate comme conseillère de Ville dans le Vieux-Rosemont et sera appelée à devenir la présidente du comité exécutif de la prochaine administration de Mme Plante, si son mandat est reconduit.

«Son leadership complétera parfaitement l’équipe de Rosemont–La Petite-Patrie et de Projet Montréal, qui compte sur une nouvelle génération de candidates et de candidats, ancrés dans le milieu, outillée pour générer des changements positifs en collaboration avec la population montréalaise», a déclaré par voie de communiqué la mairesse de Montréal, qui estime que sa nouvelle alliée possède toutes les qualités nécessaires pour occuper le poste de présidente du conseil exécutif.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Née à Haïti en 1964, Dominique Ollivier a d’abord rejoint Amos, en Abitibi, avant de mettre les pieds à Montréal en 1968. Elle a occupé différents postes dans des cabinets ministériels du gouvernement du Québec, puis au sein du Cabinet du chef du Bloc québécois, entre 2001 et 2006.

Elle a rejoint les rangs de l’OCPM en 2009 en tant que commissaire, avant d’en être nommée la présidente en 2014.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

«Je suis très heureuse et enthousiaste de rejoindre les rangs de Projet Montréal. Après avoir écouté les avis de quelques centaines de milliers de Montréalais·es depuis 12 ans, j’ai senti qu’il était temps pour moi d’agir et de m’impliquer en politique municipale», a fait savoir Mme Ollivier.

Le président du comité exécutif sortant et actuel maire de l’arrondissement Le Sud-Ouest, Benoit Dorais, a appuyé la candidature de Dominique Ollivier, la qualifiant de «leader d’exception».

