Le Colisée Vidéotron est inauguré

En présence de son maire Jean Lamarche, la Ville de Trois-Rivières a procédé dimanche avant-midi à la coupure de ruban officialisant l’inauguration du Colisée Vidéotron, le domicile des Lions, qui évolueront au sein de l’ECHL dès la saison 2021-2022.

Ainsi, les associations sportives locales pourront y amorcer leurs activités dès lundi, tandis que les Lions joueront leur premier match local le 21 octobre face aux Growlers de Terre-Neuve, match qui sera diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Évidemment, l’administration municipale est très heureuse de voir cette nouvelle bâtisse au service du sport d’élite et de la population.

«Le sport, le mode de vie actif et la qualité de vie sont les fondations de ce projet d’envergure. Les Trifluviennes et Trifluviens ont de quoi être fiers de cette nouvelle infrastructure regroupant nos organisations sportives et le sport d’élite. Trois-Rivières possède maintenant une pièce maîtresse pour le développement de son tourisme sportif», a déclaré le maire par voie de communiqué.

Construit au coût de 60,6 millions $, le Colisée Vidéotron pourra accueillir des événements sportifs et culturels de tous genres. Il contient 4500 places où se trouve la patinoire principale, 18 loges corporatives, deux loges avec accessibilité universelle et autant de salons VIP. Également, on y retrouve une glace secondaire avec 250 places assises ainsi que des espaces de bureau.