Les libéraux tentent de convaincre les Québécois

À un peu plus d’une semaine du jour du scrutin, le chef libéral a continué son opération de séduction dans la Belle Province, assurant qu’il souhaite «faire avancer les priorités du Québec».

«Ça prend un gouvernement progressiste, ça prend un gouvernement qui va se battre pour les Québécois [...], mais aussi qui va livrer pour les Québécois», a assuré Justin Trudeau, qui faisait campagne dimanche matin à Candiac, sur la Rive-Sud de Montréal.

Contrôle des armes à feu, environnement, logement ou encore places en garderies, le premier ministre sortant a multiplié les allusions aux enjeux qui concernent plus particulièrement les Québécois depuis le début de la course électorale.

Des promesses qui ont pour la plupart déjà été mises en place au cours du dernier mandat du gouvernement Trudeau, dont l’interdiction sur 1500 modèles d’armes d’assaut et l’entente de 6 milliards $ avec Québec pour la création de 37 000 places supplémentaires dans les garderies.

M. Trudeau a également réitéré son engagement pour soutenir les plans des provinces dans la lutte contre la COVID-19, après avoir annoncé quelques semaines plus tôt un financement d’un milliard $ aux provinces qui mettent en place un passeport vaccinal.

Le dirigeant du Parti libéral du Canada en a aussi profité pour envoyer des flèches à son adversaire conservateur, Erin O'Toole, et au chef bloquiste, Yves-François Blanchet, accusant le premier d’un retour en arrière et le second de vouloir s’approprier le bilan des libéraux.

«Quand M. O’Toole dit qu’il a un plan pour l’économie, il n’y en a pas. Il ne comprend pas ce que ça va prendre pour bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens», a-t-il avancé.

«M. Blanchet aime s’approprier le bilan libéral: “C’est à cause de nous [...] que le Parti libéral a fait plus sur l’environnement, c’est à cause de nous qu’il a signé sur les garderies, c’est à cause de nous qu’il est en train d’investir dans l’éolienne, dans Lion Électrique”, mais voyons, c’est nous qui avons fait ça», a soutenu le libéral.

