Ma latitude record... pour l’instant!

Depuis bien longtemps, j’explore des sujets dans les contrées nordiques isolées du Canada, de la Scandinavie et en Laponie. Je ne pensais jamais me rendre au-delà du 66e ou du 67e parallèle. Une assignation pour documenter l’exploration aurifère m’a conduit « à mon nord » du Nord... Le 68e parallèle ! Le pilote d’hélicoptère, Gary, me demande si j’ai déjà volé avec un Astar B3. En fait, j’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de voyager avec ce type d’avion. C’est même devenu mon choix pour la photographie aérienne. L’objectif du jour, capturer les images de « Doris Mountain ». Aussitôt dans les airs, je me sens transporté dans un univers qui ne ressemble en rien au Grand Nord canadien que je connais. J’ai plutôt l’impression de survoler l’Islande ou l’île de Skye en Écosse. Alors que « Doris Mountain » est en vue, mes yeux n’en reviennent tout simplement pas ! Des colonnes de basalte qui semblent assez friables se dressent à quelques centaines de mètres. Gary, emballé de maximiser mes prises de vue, effectue quelques passages rapprochés qui me permettent d’admirer de près les splendeurs géologiques de cette région...

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-70mm f/2.8L IS USM

Exposition : 1/30s à f/2.8

ISO : 100