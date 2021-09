Montréal: un homme dans la quarantaine est porté disparu

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite la collaboration du public pour retrouver un homme de 45 ans, manquant à l’appel depuis samedi.

Hugo Ducros, 45 ans, a été vu pour la dernière fois le 11 septembre vers 13 h 45 sur la rue Sherbrooke située dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Il est autiste et aurait de la difficulté à s’orienter. Sa famille craint pour sa santé et sa sécurité.

L’homme mesure 1,73 m (5 pi 8 po), pèse 79,5 kg (175 lb) et a les yeux bruns et les cheveux gris. La dernière fois où il a été vu, il portait un chandail blanc avec des rayures foncées de style polo à manches courtes, un pantalon noir et des chaussures noires.

PHOTO COURTOISIE SPVM

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.

