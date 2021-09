Antidote au cégep pour faire baisser les échecs en français

Les cégeps plaident pour le recours à un logiciel de correction lors de l’épreuve uniforme de français, alors que plus du quart des cégépiens n’obtiennent pas la note de passage en orthographe à cet examen, dont la pertinence est remise en question.

Selon les derniers résultats disponibles, 27,1 % des cégépiens qui passent l’épreuve uniforme de français échouent au sous-critère « orthographe d’usage et orthographe grammaticale » (voir encadré). Québec veut corriger le tir et a annoncé, la semaine dernière, la création d’un groupe de travail pour améliorer la qualité du français au collégial.

Pour y arriver, la Fédération des cégeps propose de mettre en place différentes mesures, dont l’utilisation d’un logiciel de correction en classe et même lors de l’épreuve uniforme de français.

Son président-directeur général, Bernard Tremblay, se défend de niveler par le bas en mettant au jeu une telle proposition. Le logiciel de correction peut « être utilisé comme un moyen d’apprentissage » et non pas comme une « béquille », affirme-t-il.

Autoriser l’utilisation d’un logiciel de correction lors de l’épreuve uniforme de langue ne mènerait pas vers la réussite automatique des sous-critères de maîtrise de la langue, puisqu’un logiciel comme Antidote exige tout de même une compréhension des règles de grammaire, ajoute M. Tremblay.

Pas pour les examens

Un avis partagé par Pascale Lefrançois, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation à l’Université de Montréal, qui estime que le recours à un logiciel de correction pourrait être « une bonne idée ».

La proposition est toutefois loin de faire l’unanimité. À l’Université Laval, le professeur Éric Falardeau s’y oppose, du moins dans un contexte d’évaluation. « Si on donne accès à un outil qui corrige les erreurs, on n’a plus de moyen d’attester de la maîtrise de la langue des étudiants », affirme-t-il.

Pascal Grégoire, professeur à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui a réalisé une étude sur le sujet, indique que les vertus pédagogiques d’un logiciel de correction n’ont pas encore été démontrées par la recherche.

Une épreuve à repenser

De son côté, Bernard Tremblay va jusqu’à remettre en question la pertinence de cette épreuve de français, sans aller toutefois jusqu’à réclamer formellement son abolition.

« Plusieurs questionnent la pertinence actuelle de cette épreuve-là. Je pense qu’à partir du moment où il y a un comité d’experts qui réfléchit à la question du français au collégial, tout doit être sur la table », dit-il.

L’épreuve uniforme de français au cégep

Taux de réussite global : 83,3 %

Par critère

Compréhension et qualité de l’argumentation : 98,0 %

Structure du texte : 99,8 %

Maîtrise de la langue : 84,1 %

Par sous-critère

Vocabulaire : 99,9 %

Syntaxe et ponctuation : 79,5 %

Orthographe d’usage et orthographe grammaticale : 72,7 %*

* Pour obtenir la note de passage à ces sous-critères, un étudiant doit faire moins de 31 fautes dans un texte d’environ 900 mots.

Source : ministère de l’Enseignement supérieur, derniers résultats disponibles (2018-2019)