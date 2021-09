Ça roule chez Distribution Stox

Avec un inventaire d’environ 1,2 million de pneus, Distribution Stox est déjà un poids lourd dans son industrie au Québec. Et les kilos devraient continuer de grimper sur la balance, car la direction souhaite encore conquérir le marché pancanadien.

« Stox est aujourd’hui le plus grand distributeur de pneus au Québec. Nous sommes bien implantés », a indiqué au Journal Patrick Lavoie, vice-président au marketing et aux communications.

« Nos efforts de croissance vont être maintenant vers l’Ontario et les provinces des maritimes », a-t-il ajouté.

Ces dernières années, Distribution Stox a injecté des « dizaines de millions de dollars » pour ouvrir de nouveaux centres de distribution à travers le Québec et pour entamer sa conquête de l’Ontario et des provinces de l’Atlantique.

L’entreprise de 350 salariés est seulement âgée de cinq ans et affiche déjà dix acquisitions à son compteur. La famille peut bondir jusqu’à 500 travailleurs durant les périodes de pointe, soit lors des changements de pneus.

En 2018, Distribution Stox a notamment mis le grappin sur l’enseigne Provincial Tire Distributors pour se tailler une place du côté de l’Ontario.

Puis en 2020, grâce à l’acquisition d’Unimax Tire Distribution, la compagnie a commencé à se forger un nom à travers les provinces de l’Atlantique.

Plus gros entrepôt

Aujourd’hui, Distribution Stox compte 17 centres de distribution, dont 12 au Québec et deux en Ontario, ainsi qu’une flotte composée de plus de 150 camions de livraison. Au début de l’été, la direction a ouvert son plus imposant entrepôt de pneus. Il est situé dans la Capitale-Nationale.

« Nous avons décidé de regrouper nos cinq entrepôts dans la région de Québec au même endroit », a avancé M. Patrick Lavoie.

« L’idée était d’avoir un centre accessible et relativement moderne avec toutes les nouvelles technologies », a-t-il ajouté.

Ce site, dont la deuxième phase du chantier est en cours, pourra héberger 450 000 pneus. À terme, soit en mars 2022, l’immeuble situé dans l’Espace d’innovation Chauveau aura une superficie totale de 250 000 pieds carrés.

L’investissement a été de « plusieurs millions de dollars », a affirmé M. Lavoie.

Distribution Stox, spécialiste dans la distribution de pneus et d’accessoires pour automobiles, est la propriété d’Unimax, de Pneus Desharnais et des Placements J.G. Bernard, peut-on lire au Registraire des entreprises.

La compagnie, dont le siège social est basé à Boucherville, agit comme intermédiaire entre les manufacturiers et les détaillants. Un particulier ne peut donc pas acheter directement à cette entreprise.

Pour l’heure, malgré son désir de croissance, la direction n’envisage pas d’attaquer le marché des États-Unis.

Plus cher

Ces dernières semaines, Distribution Stox avait indiqué au Journal que les pneus fabriqués en Asie devraient coûter entre « 10 et 15 % » plus cher cette année en raison notamment de la crise maritime et des impacts de la pandémie sur la production de certaines entreprises.

Une appréhension qui était aussi partagée par le Groupe Touchette.

La variété de pneus d’hiver risque également d’être plus limitée cette année pour les automobilistes qui tarderont à faire leurs emplettes.

« Nous conseillons d’acheter les pneus un peu plus d’avance si une personne souhaite avoir du choix pour sa voiture », a indiqué M. Lavoie.

Distribution Stox en bref

17 centres de distribution

centres de distribution 150 camions de livraison

camions de livraison Plus de 6000 clients

clients 19 marques de pneus

marques de pneus 1,2 million de pneus en stock

